Johannes Fontanus College vier jaar eerder op de schop

Het oudste gedeelte van de Johannes Fontanus College (JFC) in Barneveld gaat vier jaar eerder op de schop. De gemeenteraad stemde unaniem in met het plan om in april 2020 te starten met de verbouwing van de middelbare school. 'Daar zijn we uiteraard ontzettend blij mee', zegt René Minderhoud van het JFC.

Op papier is de school pas in 2024 toe zijn aan een verbouwing, maar de school ziet kansen om nu al aan een verbouwing te beginnen. 'Het onderwijs is de laatste jaren veranderd en daar willen we ons graag op aanpassen', legt Minderhoud uit.

School betaalt voorfinanciering

Om eerder aan de verbouwing te kunnen beginnen betaalt de school de voorfinanciering de eerste vier jaar zelf. Hierdoor maakt het voor de gemeente financieel niet uit dat de verbouwing vier jaar eerder begint. Na die periode betaalt de gemeente 15,6 miljoen euro voor de bouw.

'De school heeft kenbaar gemaakt dat het duidelijk niet om stenen gaat, maar om een doel die het onderwijs ten goede komt. Het is goed om te zien dat de school deze stap wil nemen, inclusief de voorfinanciering', laat Suzanne Wassink van PRO'98 weten. 'Het hart van de school is hopeloos verouderd. Muren uit de jaren zeventig staan hopeloos in de weg ', aldus Judith van den Wildenberg van Burger Initiatief.

Geen noodopvang nodig

Tijdens de verbouwing zullen vele lessen uitwijken naar het oude pand van de Fraanjeschool. In het voorjaar van 2020 zal de nieuwbouw van deze school afgerond zijn, waardoor het oude gebouw vrij gebruikt kan worden. 'Dat is voor ons een extra reden geweest om nu al te beginnen met de verbouwing van het JFC', legt Minderhoud uit. 'Normaal gesproken zou de gemeente een noodopvang moeten regelen. Door in het oude pand van de Fraanjeschool te zitten, bespaart dat veel kosten.'

In het voorjaar van 2020 moet de bouw beginnen. Volgens Minderhoud kan het vernieuwde gedeelte van de school rond september 2021 geopend worden.