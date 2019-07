Meerderheid raad Putten voor belastingverhoging en bezuiniging

De onroerendezaakbelastingen (OZB) gaat met tien procent omhoog én ook toeristen moeten in de toekomst meer betalen als ze in Putten verblijven. De coalitie in de gemeenteraad is het met die maatregel eens om de tegenvallende inkomsten van het Rijk op te vangen. Daarnaast zal er in de toekomst worden bezuinigd op de jeugdhulp en de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De oppositie stemde tegen de plannen.

Door Ellen Kamphorst

Net als in veel andere gemeenten wordt in Putten de kadernota besproken. Hoe staat de gemeente er op dit moment financieel voor en hoe zien toekomstige begrotingen eruit. 'Het is maar goed dat er geen nieuw beleid is, want daar is ook geen geld voor', aldus fractievoorzitter Herman Luitjes van coalitiepartij WijPutten.

'Wie dacht we na de crisis in financieel goede tijden zitten, komt bedrogen uit. Hoelang kan je doorgaan met bezuinigen? We zijn nu één van de goedkoopste gemeenten in Nederland als het gaat over de belastingen, maar dat is wat ons betreft geen doel op zich.' WijPutten, heeft net als de andere coalitiepartijen SGP en CU geen problemen met het verhogen van de OZB.

Lubbert van den Heuvel van de CU geeft aan dat tien procent wellicht veel klinkt. 'Maar voor iemand met een huis van vier ton hebben we het over vier tientjes per jaar extra aan gemeentelijke belasting.' Het college stelde voor om de toeristenbelasting fors te verhogen. Van 1,10 per persoon per nacht, naar 1,50. Het voorstel van Puttense recreatieondernemers om, net als in Nunspeet, te differentiëren zodat hotelgasten meer betalen dan campinggasten, gaat het college onderzoeken.

Miljoenen op de bank

Robin Hoogendijk, fractievoorzitter van oppositiepartij Gemeentebelangen Putten, en ook het CDA geven aan dat de gemeente miljoenen op de bank heeft. 'Daar hoeven we toch niet op te blijven zitten.' Wethouder Gerritsen geeft toe dat er geld op de bank staat, maar stelt dat het 'gros van het bezit in stenen zit en dus niet vrij opneembaar is.'

Bezuinigen op Jeugdzorg en WMO

Het college stelt voor om te bezuinigen op de posten die in 2019 fors overschreden worden: jeugdzorg en WMO. Wethouder Gerritsen: 'Alleen op jeugd lukt dat niet helemaal, omdat we vinden dat iedere jeugdige recht heeft op de behandeling die hij nodig heeft.' Bij de WMO wordt bezuinigd op huishoudelijke hulp bij nieuwe rechthebbenden en op de dagbesteding. De coalitie geeft wel aan dat ze de gevolgen van deze bezuinigen goed in de de gaten gaat houden.