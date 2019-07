Wijk in Ermelo in 2027 van het gas af

Op het eerste gezicht lijkt het een doodnormale straat, maar de woningen in de Spechtstraat in Ermelo maken deel uit van de Wijk van de Toekomst. Zo'n 500 woningen in de buurt moeten in 2027 van het gas af én goed geïsoleerd zijn.

De provincie Gelderland stelde onlangs 5 miljoen euro subsidie beschikbaar voor het project Wijk van de Toekomst in Ermelo. Woensdagavond was er voor inwoners een barbecue als feestelijke aftrap en aansluitend een infomatieavond. Twee derde van de woningen is eigendom van woningcorporatie UWOON, de rest zijn koopwoningen.

De komende jaren moeten eerst alle huizen goed geïsoleerd worden zodat ze tenminste het energielabel B krijgen. Woningeigenaren kunnen de helft van de kosten vergoed krijgen uit het subsidiepotje van de provincie. Voor de andere helft is het ook nog mogelijk aanspraak te maken op gemeentelijke of rijkssubsidie. In 2025 moet de isolatiefase zijn afgerond.

In de tussentijd gaan bewoners zelf op zoek naar wat voor hen het beste alternatief is als het gaat om warmte-installaties. In 2026 moeten die geplaatst worden.