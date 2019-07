Rechter: bewoners Paasbergflat mogen blijven zitten

De vijf cliënten van Stichting OnderDak in Arnhem mogen voorlopig in de Paasbergflat blijven. Dat heeft de voorzieningenrechter woensdag bepaald.

Stichting OnderDak plaatste het vijftal begin mei in de flat in Arnhem-Noord; het gaat om personen met een justitiële maatregel. Omwonenden stonden op hun achterste benen en zeiden bang te zijn voor overlast en te vrezen voor hun veiligheid. 'Er is geen overlast gemeld', oordeelt de voorzieningenrechter.

De gemeente Arnhem wil de bewoners weg hebben, want ze vindt 'beschermd wonen' niet wenselijk in de voormalige verzorgingsflat. Er ligt een verzoek bij de commissie bezwaar en beroep die zich over de kwestie moet buigen, zegt gemeentewoordvoerder Carlo van der Borgt. De rechter oordeelt dat die uitspraak moet worden afgewacht en dat de huidige cliënten van OnderDak er mogen blijven tot zes weken na die uitspraak.

Van der Borgt kon woensdagavond niet zeggen wanneer die zitting is. 'En tot die tijd mogen de mensen dus gewoon blijven. Dit is teleurstellend, want dit hadden we graag anders gezien. Hopelijk is de bezwaarcommissie het met ons eens.'

Tik op vingers door rechter

Stichting OnderDak wilde in de Paasbergflat maximaal veertig ex-gedetineerden huisvesten. De buurt kwam in opstand met onder meer een demonstratie bij de flat en een handtekeningenactie. Van der Borgt: 'Er is onrust in de wijk en laten we hopen dat de gemoederen bedaard blijven.'

De rechter geeft zowel Stichting OnderDak als de gemeente Arnhem een veeg uit de pan. OnderDak heeft zich volgens de rechter 'niet altijd even consistent uitgelaten over wat zij nu precies doet en welke begeleiding/zorg/behandeling zij haar cliënten aanbiedt'.

Maar de gemeente Arnhem maakte er ook een potje van in de poging de huisvesting te beëindigen. 'Het is (...) niet gebleken dat de verweerder (de gemeente, red.) zelfstandig onderzoek heeft gedaan naar wat er aan de hand is. Het lijkt er op dat verweerder is afgegaan op wat er over gezegd wordt en wat uit stukken naar voren komt.'

'Hopelijk blijft het rustig'

Penningmeester Kees Haverkate van wijkvereniging Paasberg en Wellenstein zegt begrip te hebben voor de gerechtelijke uitspraak. 'Het komt er op neer dat de gemeente haar huiswerk niet goed heeft gedaan', laat hij weten.

Hij wijst op de overkoepelende rol die de wijkvereniging heeft. 'We zijn er voor de leefbaarheid in algemene zin. Als het plan van OnderDak voor integratie van deze mensen goed was geweest, hadden we er anders tegenaan gekeken. Maar dat woonplan was en is niet goed. De stichting wilde heel snel de flat vullen en op vragen kregen we geen antwoord.'

Zie ook: