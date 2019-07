Doornspijk krijgt geld om Zuiderzeestraatweg over te steken

In de Kadernota wordt een eenmalig bedrag van 2 miljoen euro gereserveerd voor de 'leefbaarheid' van Doornspijk. Bovendien wordt jaarlijks 70.000 euro in datzelfde potje gestort. In totaal kan dat bedrag oplopen tot 4 miljoen euro.

Dat geld is bedoeld voor het creëren van oversteekmogelijkheden op de Zuiderzeestraatweg, blijkt uit een toelichting van wethouder Sneevliet. 'Dat zullen niet allemaal rotondes zijn, want daar hebben we het geld niet voor', antwoordt zij op raadsvragen. 'Misschien komt er wel een rotonde, maar misschien ook een middengeleider of een oversteekplaats.' Hoe het geld exact uitgegeven zal worden, hangt af van uitkomsten van vergelijkingen met omliggende gemeenten. 'We spreken bijvoorbeeld ook over het verwijderen van parkeerplaatsen rond die weg.'

Niet concreet genoeg

De Zuiderzeestraatweg valt officieel onder het beheer van de provincie Gelderland. Als een gemeente wijzigingen aanvraagt, zal ze daaraan moeten meebetalen. Het voorstel om het geld te reserveren stuit op weerstand bij de oppositiepartijen. 'Er is nog geen concreet plan om dit geld uit te geven', benadrukt Peter van Andel van Elburg Beleid, 'terwijl bijvoorbeeld de Vestingraad wel concrete plannen heeft ingediend voor het aanpakken van de Vesting, maar daar geen geld voor gereserveerd wordt.'

Ook Rick van Velthuijsen van de VVD vindt de plannen te vaag. 'Ik wil graag weten waar dit geld aan uitgegeven wordt. Want 'leefbaarheid', dat is heel breed. Betaalt de gemeente straks mee aan de nieuwbouw van een kerk?' Wethouder Sneevliet geeft aan dat daar geen sprake van is.

Een amendement van Elburg Beleid en VVD om het geld niet beschikbaar te stellen zolang er geen concreet plan is, werd weggestemd door de coalitiepartijen.

