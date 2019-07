'RegioTV, de NOS of Omroep Gelderland; als mensen het nieuws maar tot zich kunnen nemen'

Door Menno Provoost

Om een sterkere journalistieke basis te kweken op lokaal niveau, werkt Omroep Gelderland nu al zo'n twee jaar samen met lokale omroepen, waaronder RegioTV Tiel. 'Vanuit Tiel kwam de vraag om hen te helpen met een website', vertelt Sandrina Hadderingh, hoofdredacteur van Omroep Gelderland. 'Je wilt relevant zijn en bereik genereren en dan heb je eigenlijk ook wel een app nodig waarmee mensen heel snel kunnen zien wat er allemaal gebeurt in hun omgeving.'

De lokale app en website hebben deels dezelfde inhoud als die van Omroep Gelderland. Hadderingh ziet het niet als een concurrerend platform. 'We zijn alle twee een publieke omroep. We willen dat ons publiek, de Gelderlanders, goed op de hoogte zijn van wat er in hun regio en hun lokale omgeving gebeurt en als we dat samen kunnen doen en elkaar op die manier kunnen aanvullen en versterken is dit een prachtig mooie stap.'

Riny ter Haar van RegioTV Tiel is maar wat blij met de steun vanuit Arnhem. 'Ja, fantastisch', zegt hij. 'Dit hadden we zelf nooit zo kunnen realiseren. Heeft natuurlijk alles met centjes te maken. Als je kijkt hoeveel tijd er is geïnvesteerd door mensen van Omroep Gelderland en ook de kwaliteit daarvan, dat is gewoon top.'

Bekijk hier de reportage (tekst gaat daaronder verder):



Ook inhoudelijk wordt samengewerkt aan journalistieke producties. Omroep Gelderland heeft daarvoor een aantal verslaggevers gedetacheerd die voor beide omroepen werken. Ter Haar: 'Je merkt dat er vraag is naar de duiding van berichten. Als het gaat over politiek of wat dan ook: hoe zit het echt. Dat kost tijd en dus ook geld, mankracht, en dat hebben we nu.'

Compleet nieuwsaanbod

RegioTV Tiel is de eerste die de website en app krijgt, maar andere lokale omroepen kunnen hier ook gebruik van gaan maken. Hadderingh zet in op verdere samenwerking over de hele linie, ook met de landelijke NOS. 'Dat betekent dat de NOS regionale berichten op zijn app gaat publiceren en ook dat Omroep Gelderland berichten van de NOS gaat publiceren. Dus we hebben buitenlands nieuws, binnenlands nieuws, regionaal nieuws en lokaal nieuws. Dat kunnen we allemaal aanbieden in een app straks aan ons publiek. En of ze dat dan via RegioTV Tiel doen of via de NOS of Omroep Gelderland; als mensen het nieuws maar tot zich kunnen nemen.'

De app van RegioTV Tiel is voor Android-gebruikers al te downloaden via de Google play store, de iOS-versie volgt later.

Beluister hier de radio-uitzending: