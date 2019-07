Museumdirecteur 'blij verrast' met 'hoognodig' extra geld

door Rik Kapitein

Museum Elburg heeft al langere tijd problemen met de financiën. 'We huren ons gebouw van de gemeente', vertelt Van Hout. 'Maar wij betalen veel kosten, die eigenlijk voor de gemeente zijn. Zoals de gemeentefontein: die blijkt gewoon op ons stroomnet aangesloten te zijn.' Ze is inmiddels zo'n vijf jaar in gesprek met de gemeente, om de problemen op te lossen. 'We zijn nu drie wethouders verder, dus het wordt echt tijd dat we dingen geregeld krijgen.'

Nu geen geld

Museum Elburg was in de Kadernota te vinden onder het kopje 'niet te honoreren wensen'. Woensdagavond, tijdens de bespreking van deze kadernota, bleek er geen ruimte om in 2019 extra geld voor het museum beschikbaar te stellen. Oppositiepartijen Elburg Beleid en VVD wonden zich hier over op. 'Uit het jaarverslag van Museum Elburg blijkt duidelijk dat ze 30.000 euro per jaar tekort komen', zei Peter van Andel van Elburg Beleid. 'Dat museum heeft een belangrijke taak in onze gemeente: de VVV is daar gevestigd, en het museum zorgt voor het bewaren van onze Elburgse geschiedenis. Maar de kosten van de VVV worden niet eens volledig gedekt door de subsidie van de gemeente. Wij moeten als gemeente daar extra geld voor uittrekken.'

Van Hout bevestigt dat de kosten van de VVV niet volledig door het geld van de gemeente gedekt worden. 'Dit jaar krijgen we daar 16.000 euro voor, het jaar daarvoor was dat 10.000 euro, twee jaar geleden zelfs maar 5.000 euro. Maar als je bedenkt dat het lidmaatschap van VVV Nederland alleen al 9.000 euro kost, en de website ook nog eens 4.000 euro, dan houden we bijna niets over voor bijvoorbeeld de medewerkers, of het gebruik van ruimte in het museum. Overal waar geld bij moet, komt dat uit de kas van het Museum.'

Foto: Omroep Gelderland

Nieuwe ruiten of salaris

Wethouder Klein benadrukte tijdens de raadsvergadering dat Museum Elburg, als het zich aan de opgestelde begroting houdt, geen financieel probleem zou moeten hebben. 'Dat klopt', zegt Van Hout daarover. 'Maar stel dat er nu een forse hagelbui komt, waardoor een paar ruiten sneuvelen, dan heb ik geen geld achter de hand om dat op te vangen. In zo'n geval zou ik moeten kiezen tussen nieuwe ruiten of het betalen van salaris. En zonder nieuwe ruiten zijn we niet verzekerd.'

Daarom is Van Hout extra blij met de uitspraak van de gemeenteraad. Die stelde woensdagavond namelijk niet alleen dat het college per 1 januari 2020 extra geld moet reserveren voor Museum Elburg; wethouder Klein kreeg ook de opdracht mee om bij financiële problemen van het museum in 2019 dat te bespreken met de gemeenteraad. 'Als er geen rare dingen gebeuren, is dat niet nodig', zegt Van Hout. 'Maar bij plotselinge problemen zullen we zeker contact met de wethouder opnemen.'

Hogere toeristenbelasting om Museum te financieren

Wethouder Klein moet nu op zoek naar extra inkomsten, om de steun voor Museum Elburg te financieren. Hij heeft al wel een plan. 'We willen de toeristenbelasting gaan verhogen. Het geld dat we daarmee ophalen, kunnen we investeren in de binnenstad van Elburg, want daar komen veel toeristen op af.'

Klein liet aan Omroep Gelderland weten dat het geen probleem zou moeten zijn om het voorstel tot die verhoging van de toeristenbelasting al in september, bij de eerste raadsvergadering na de vakantie, te bespreken. 'Zo moeilijk is dat voorstel niet. De gemeenten om ons heen gaan de belasting ook verhogen, dus we zullen daarmee afstemmen hoe hoog de belasting gaat worden.'

Twee begrotingen

Museum Elburg moet uiterlijk 1 september een begroting indienen. 'Dan is de toeristenbelasting nog niet verhoogd', zegt Van Hout. 'Dat betekent dat we in onze begroting een schuld zullen opbouwen van 20.000 euro. Dat komen we namelijk tekort, met alle activiteiten die we voor de gemeente Elburg ontplooien, en de onderhoudskosten van ons pand.' Maar ze zal ook een tweede begroting maken. 'Dat kan dankzij deze motie. Nu durf ik een tweede scenario in te calculeren, waarin we extra subsidie ontvangen.'

