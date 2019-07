Pluimveegemeenten teleurgesteld: 'Uitspraak fipronil staat ver af van onderzoeken'

De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft niet gefaald in de fipronilcrisis, oordeelde de Haagse rechtbank donderdag in een zaak die LTO Nederland aanspande samen met 124 pluimveehouders tegen de toezichthouder.

'Zeer teleurstellend voor pluimveeboeren'

Burgemeester Asje van Dijk van Barneveld laat schriftelijk weten dat de uitspraak zeer teleurstellend is voor pluimveeboeren in Barneveld, de regio Foodvalley en elders in het land. 'De uitspraak staat ver af van de heldere en niet mis te verstane conclusies van diverse onderzoeken, waaronder het uitgebreide onderzoek dat de commissie Sorgdrager uitvoerde en het recente onderzoek van de Onderzoeksraad voor de Veiligheid. In deze onderzoeken werd juist geconcludeerd dat de Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit tekort is geschoten in de aanpak van de Fipronilaffaire.'

De uitspraak komt bij onze boeren hard binnen Asje van Dijk, burgemeester Barneveld

Van Dijk vervolgt: 'We kunnen ons heel goed voorstellen dat de uitspraak bij onze boeren hard binnenkomt, juist omdat zoveel pluimveeboeren zo nadrukkelijk met de gevolgen van deze Fipronilaffaire en de aanpak daarvan door de NVWA te maken kregen en soms nóg hebben. Zij hadden op een andere uitspraak gehoopt, mede ook vanwege de conclusies die in de diverse onderzoeken werden getrokken. We wensen onze pluimveeboeren veel sterkte en veerkracht toe', aldus burgemeester Van Dijk.

'Veerkracht zal opnieuw nodig zijn'

Ook wethouder Willemien Vreugdenhil van de gemeente Ede zegt dat ze het onvoorstelbaar vindt dat de rechter blijkbaar voorbij gaat aan alle gemelde tekortkomingen, zoals onder meer verwoord in het rapport Sorgdrager. 'Erg teleurstellend' laat zij weten. 'Veerkracht zal opnieuw nodig zijn voor de betrokkenen. Niet gemakkelijk.'

Bart Jan Krouwel van de werkgroep Versterking Zelfregulering Eierketen vindt het ook opmerkelijk dat bij de juridische benadering mogelijk in mindere mate gekeken is naar de eerder verschenen rapporten.

Maarten Daams sprak met Krouwel op Radio Gelderland:

Goed dat is vastgesteld dat de NVWA niets te verwijten valt Woordvoerder ministerie van LNV

De Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit reageert niet. De verantwoordelijke ministeries wel. LNV laat weten blij te zijn met de uitspraak. 'Wij zijn heel tevreden met deze uitspraak. Goed dat is vastgesteld dat de NVWA niets te verwijten is, zeggen wij als eigenaar /opdrachtgever', aldus een woordvoerder.

