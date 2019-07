Forse strafeis tegen De Graafschap na afsteken vuurwerk

De aanklager van de KNVB wil De Graafschap een boete van 15.000 euro opleggen en één thuiswedstrijd zonder supporters in de vakken 22,23 en 24. De aanleiding is het afsteken van vuurwerk in de nacompetitieduels met Cambuur en Sparta. De Doetinchemse club gaat niet akkoord met het schikkingsvoorstel.

'Ik vind het principieel onjuist dat dat mensen die er niks mee te maken hebben een verbod krijgen opgelegd', zegt algemeen directeur Hans Martijn Ostendorp, die aangeeft dat sfeeracties worden georganiseerd vanuit vak 22 van supportersgroep Brigata Tifosi (BT).

De aanklager van de voetbalbond wil, omdat het spandoek van BT in de wedstrijd tegen Cambuur meerdere vakken overbrugde, ook de vakken 23 en 24 afsluiten. 'De vuurwerkdaders hebben we niet kunnen identificeren, maar het is redelijk voor de hand liggend dat de BT als organisator daar een bijdrage aan heeft geleverd', legt Ostendorp uit. 'Dat wil ik onder de aandacht brengen van de tuchtcommissie, dat we de sluiting van de vakken 23 en 24 niet kunnen verklaren. We lopen daarbij wel het risico dat de straf nog hoger uitvalt.'



De voorwaardelijke straf die de club nog boven het hoofd hing na de nacompetitie van 2018 is bij de opgelegde eis inbegrepen. De strafeis betekent dat De Graafschap in de openingswedstrijd van de competitie tegen Cambuur Leeuwarden voor een deels lege Vijverberg zou moeten spelen. 'Maar ik ga ervan uit dat dat wordt opgeschort tot we bij de tuchtcommissie zijn geweest', aldus Ostendorp. Hij verwacht dat de zaak in augustus wordt behandeld.