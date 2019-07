Aarden wal zinloos tegen geur leerlooierij

De buurt wilde dat de gemeente de leerlooierij zou dwingen een aarden wal aan te leggen, hetgeen Oost Gelre weigerde. 'De kern van het probleem bij Vitelco is geurhinder en een aarden wal helpt dat probleem niet op te lossen', zegt wethouder Bart Porskamp van Oost Gelre. 'Zo'n wal is geen meerwaarde. De rechter is daar in meegegaan en nu Raad van State ook.' De gemeente hoeft Vitelco de aanleg van zo'n wal dus niet op te leggen. Het bedrijf heeft de gegevens over de geurhinder inmiddels ingeleverd bij de Omgevingsdienst Regio Nijmegen (ODRN). Porskamp: 'Binnen de gestelde termijn. We moeten nu wachten op de doorrekening van de gegevens over de geurhinder door de ODRN.'



Porskamp heeft een 'goed gesprek' gehad met directeur Twan de Bie van de Vitelco-vestiging in Lichtenvoorde. 'Ik heb hem verteld ook andere belangen te hebben en heb hem gevraagd zo spoedig mogelijk met de aanvraag voor een omgevingsvergunning te komen', zegt de wethouder. 'Dat was ook de oproep van Raad van State. Hij is ermee bezig, zegt hij.' De gemeente leunt ondertussen niet achterover. 'We kunnen een controle houden en dan de oude vergunning tegen het licht houden. Op basis daarvan kunnen we handhaven.' Zo'n controle lijkt op korte termijn niet aan de orde, zo laat Porskamp doorschemeren: 'We verkennen een andere manier om het bedrijf de duimschroeven aan te kunnen draaien.'