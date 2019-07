De 'regenbingokaart': geef hier aan of er bij jou al iets gevallen is

Het gaat regenen en flink ook. Je staat misschien wel vol verwachting naar de hemel te kijken of er al een druppeltje voor de dorstige tuin komt, maar waar gaan ze vallen? Op deze 'regenbingokaart' kun je aangeven of het bij jou al regent.

Want binnen Gelderland zijn de verschillen in gemiddelde neerslag groot. Is Hoog Soeren bij Apeldoorn zelfs het natste plekje van Nederland, in Netterden in de Achterhoek weten ze wel dat het bij hen vaker droog is dan bij de buren.

Met deze 'regenbingokaart' brengt Omroep Gelderland in kaart of er op zo'n buiige dag in de héle provincie regen valt. Vul hem hieronder in en wie weet kleurt dan op deze kaart de hele provincie geleidelijk blauw:

Zie ook: Eindelijk echte regen! Maar waar gaat het vallen?