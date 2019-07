Oude IJsselstreek lanceert app Ongehinderd

Oude IJsselstreek wil de meest toegankelijke gemeente van Nederland zijn en om die ambitie kracht bij te zetten is dinsdagavond de app Ongehinderd gelanceerd op het gemeentehuis in Gendringen. De applicatie laat mensen met een visuele of lichamelijke beperking zien hoe toegankelijk publieke locaties zijn.

'Als mensen hier op bezoek komen en ze willen naar een winkel, of naar het gemeentehuis, dan kunnen ze op de app zien of die toegankelijk is', zo legt wethouder Peter van de Wardt de app Ongehinderd uit. 'Op die manier wil je stimuleren dat heel veel organisaties, bedrijven en instellingen toegankelijk zijn en dat mensen snel kunnen zien of ze naar binnen kunnen.'

Een inclusiewerkgroep heeft de afgelopen maanden toegankelijkheid in de gemeente onder de loep genomen. Zo werden openbare locaties getoetst voor de app en heeft de werkgroep gezorgd dat in twee maanden tijd vijftig toegankelijke toiletten als zodanig bekend zijn geworden door het plaatsen van een sticker. 'Ik heb de indruk dat het steeds beter wordt', vindt ook Roy Splithof, zelf rolstoelafhankelijk, van de werkgroep. 'Zo ervaar ik het wel.'



Ook de komende tijd zit de inclusiewerkgroep niet stil. Volgens Splithof is de groep onder meer bezig met een project op scholen om jeugd bewust te maken van toegankelijkheidsproblematiek: 'Daar willen we heengaan met blindenbrillen, -stokken en scootmobiels, ik denk dat dat een goed begin is voor de jeugd.' Wethouder Van de Wardt is ambitieus en hoopt samen met burgemeester Otwin van Dijk dat Oude IJsselstreek de meest toegankelijke gemeente van Nederland wordt: 'Die ambitie is er zeker. Ik hoop dat zo veel bedrijven en instellingen in de Ongehinderd-app komen te staan en daarmee word je topscorer. Dat is wat we graag willen.'