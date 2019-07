VIDEO | Plop, Spillebeen en Paulus krijgen veilig thuis in Voorthuizen

Het kabouterbos ontstond een paar jaar geleden spontaan in Voorthuizen. In de loop der tijd werden er honderden tuinkabouters in alle soorten en maten geplaatst. Steeds meer bezoekers, vooral gezinnen met jonge kinderen, wisten de plek te vinden. Tot het voor de zoveelste keer mis ging.

Het probleem was dat het toezicht minimaal was. Tot twee keer toe werden de beeldjes door vandalen kapotgetrapt. Welters heeft er geen goed woord voor over. 'Het is helemaal niet stoer. Je bent juist superzielig als je weerloze kaboutertjes kapot maakt.' Ook de boswachter heeft de kabouters een keer in de kliko gegooid, zonder te weten dat de kabouters veel bezoekers trokken.

Welters heeft nu een veilig plekje in het Barneveldse Roekenbos gekregen om haar kabouters neer te zetten. 'De kracht van het kabouterbos is dat je ze mag oppakken. Je mag er mee spelen en er een verhaal bij bedenken. Dat maakt het bos zo leuk.'