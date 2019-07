POP uitgereikt aan basisschool de Borchstee in Elburg

Joas is een jongetje van bijna vijf jaar en zit met veel plezier op de Borchstee. Hij heeft het Downsyndroom en ‘daarom zijn we op tijd begonnen met de zoektocht naar de perfecte basisschool voor Joas’ vertelt zijn moeder. ‘ Uiteindelijk is dat de Borchstee geworden en zijn we veel gesprekken gaan voeren over wat zij ons kunnen bieden. Ze spraken gelijk over kansen en uitdagingen en niet over wat Joas allemaal niet kan. Dat was heel fijn’ vervolgt ze.

Foto: Tamara Klock