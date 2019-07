Provincie trots op Vuren: verloederde dorpskern komt tot leven

De totstandkoming is ook buiten het dorp niet onopgemerkt gebleven. Zo werd het project, waarbij werkgroepen met directe omwonenden en ondernemers werden betrokken, op de voet gevolgd door de provincie. Gedeputeerde Peter Kerris is daarom donderdag bij de opening aanwezig. De provincie is vooral te spreken over hoe de samenwerking tussen de gemeente en de lokale samenleving heeft geleid tot dorpsvernieuwing.

Omwonenden spelen essentiële rol

Projectleider Marcin Borowski stond aan het roer van de vernieuwing en is blij met het eindresultaat. 'Het is echt heel mooi geworden', zegt hij trots. 'Het is een bijzonder project, waar de wensen van de bewoners in naar voren zijn gekomen.'

Luister naar het gesprek met Maricn Borowski op Radio Gelderland (tekst gaat daaronder verder):



Volgens Borowski hebben bewoners een essentiële rol gespeeld in de totstandkoming. 'Voor jong en oud is het nu een plek waar je graag wil zijn. Er kunnen bijvoorbeeld feesten gegeven worden en er is weer parkeergelegenheid.'

Voor de jeugd is er een waterspeelelement geplaatst. 'Het is een bak van meer dan vijf bij zeven meter, die we helemaal kunnen vullen met water en waar kinderen, op warme dagen, heerlijk kunnen spelen.' Daarnaast heeft de waterbak ook een educatief karakter. 'We kunnen er een dijkdoorbraak mee simuleren. Ja, dat is echt wel heel bijzonder.'