Jongere in één zomervakantie ondernemer

ZomerOndernemer helpt jongeren tussen de 15 en 25 jaar in de zomervakantie bij het starten van een eigen onderneming. Nadat in 2018 met een kleine groep in Ede is begonnen, breidt ZomerOndernemer dit jaar uit naar de hele Food Valley, waardoor 30 jongeren kunnen meedoen. Ze kunnen zich tot 16 juli opgeven.

De deelnemers beginnen op 22 juli met een driedaagse training bij de Rabobank in Ede. Tijdens die training leren ze elkaar kennen en vertrouwen, ruimer denken dan ze op school gewend zijn, hoe het is om een product of dienst te verkopen en andere ondernemersvaardigheden. Uiteindelijk ligt er op de derde dag een ondernemersplan klaar om mee van start te gaan.

In de weken er na staat elke week een bedrijfsbezoek op het programma. De jongeren leren bedrijven in de Food Valley kennen en horen ondernemers over hun aanpak vertellen. Ondertussen werken ze hun eigen plannen uit en kunnen ze met elkaar en hun trainers sparren. Ook worden er interessante workshops over ondernemerschap aangeboden. De ZomerOndernemer is tegelijkertijd een soort wedstrijd, want afgesloten wordt met een finale (kick-out) waarin de jongeren zich presenteren en op verschillende onderdelen van het ondernemerschap worden beoordeeld. De winnaar mag net als Joëlle van Diesten vorig jaar naar de landelijke finale.

De ZomerOndernemer beslaat een periode van zes weken. Dankzij de ondersteuning van onder meer de Food Valley-gemeenten en de Rabobank is de deelname helemaal gratis. Sterker nog: de jongeren krijgen een startkapitaal in de vorm van vouchers en een geldbedrag. Het enige wat van ze wordt gevraagd, is een goed ondernemersidee, tijd en enthousiasme.

Een doel van ZomerOndernemer is jongeren te boeien en binden aan deze regio en ze een gedegen voorbereiding te geven op een eigen bedrijf.