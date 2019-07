Klachten over je gemeente? Wij willen het weten!

Gemeenten houden hun laatste vergaderingen; college's van burgemeester en wethouders presenteren de jaarnota's, of stellen hun visie voor de toekomst wat bij. Want een gemeente is constant in beweging en de realiteit is soms weerbarstig. Meer bezuinigingen, minder geld. Ingrijpende veranderingen.

Tekst loopt door onder de video.

Zorg, afval en overlast

De Belofte houdt bij waar al die politici in onze provincie zich mee bezighouden. En of afspraken worden nageleefd. Tegelijkertijd horen wij ook graag waar jij mee zit. Overlast waar niet tegen opgetreden wordt, afval op straat, een nijpend tekort aan adequate zorg? Laat het ons weten.

Zo brachten wij al nieuws over het woningentekort in Gelderland en overlast van hondenpoep in onder meer Zutphen. Heb je een klacht? Wij komen graag bij je langs. Vul ons formulier in op belofte.gld.nl/meldpunt. Op de website van De Belofte kun je ook al het nieuws uit jouw gemeente volgen.

Zie ook:

Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier