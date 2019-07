Arnhem erkent blunder met Songfestivalbus: 'We zien de humor er wel van in'

'Ja, hij lijkt inderdaad meer op de Waalbrug dan op de John Frostbrug. Dat is heel scherp opgemerkt', zegt gemeentewoordvoerder Carlo van der Borg tegen Omroep Gelderland. Zelf had hij het ook al gezien.

'We hadden dat liever anders willen doen'

Op de bus prijkt een grote sticker met daarop de tekst: Eurovision Song Contest, Welkom in Arnhem. Daarnaast is een afbeelding te zien van een witte brug met twee bogen, net zoals de Waalbrug in Nijmegen. De Arnhemse, wereldberoemde John Frostbrug, telt maar één boog.

Van der Borg geeft er nog wel een draai aan. 'We hadden dat liever anders willen doen, maar goed, laten we het nu gewoon als een kans zien, want het is niet alleen de gemeente Arnhem die gaat shinen als we het Songfestival krijgen. Dat is iets voor de hele regio.'

'Geen smet op de dag'

Burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem reisde woensdag met de promotiebus naar HIlversum om de Arnhemse plannen te ontvouwen. Waar het precies is misgegaan met de bestickering, weet de gemeentewoordvoerder niet.

'Ik denk dat bij het ontwerpen een plaatje is gekozen dat meer op de Waalbrug lijkt dan op de John Frostbrug.' Hij benadrukt dat de blunder geen smet op de dag is. 'We hebben in Hilversum een mooi bidboek aangeboden en een mooie ceremonie gehouden. We zien de humor er wel van in.'

Of de bestickerde bus in de toekomst nog een keer gebruikt gaat worden en of-ie dan wordt aangepast, weet Van der Borg niet.

