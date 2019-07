Vrouw botst met auto tegen boom bij Heteren: slachtoffer ernstig gewond

Volgens een fotocorrespondent is het slachtoffer een jonge vrouw. Ze botste met haar auto in volle vaart tegen een boom. Hoe dat kon gebeuren, is niet bekend.

De bestuurster zat naderhand bekneld en moest door de hulpdiensten uit de auto worden gehaald. Behalve de politie, brandweer en ambulance kwam ook de traumahelikopter ter plaatse. Die landde in een weiland naast de weg.

De vrouw is uiteindelijk per ambulance naar het ziekenhuis gebracht. Over de aard van haar verwondingen is niets bekend. De auto raakte bij het ongeval zwaar beschadigd. De N873 is voorlopig nog afgesloten.