Louise (16) wint award met docu over haar 80-jarige oma

'Ik wist niet hoe ik moest reageren', vertelt Louise over het moment dat ze de Antoine Gerrits Award won. De prijs wordt ieder jaar uitgereikt aan een scholier met een bijzonder kunstproject. Voor Louise voelde het allemaal erg onwerkelijk. Ze had in aanloop naar de uitreiking niet durven hopen op winst.

Tussen de koeien en kalfjes

Louise wijdde de documentaire 'Tachtig' aan haar 80-jarige oma Riek. 'Oma is een heel bijzondere vrouw', vertelt Louise vol bewondering. 'Ze is 80 jaar, maar ze werkt nog steeds elke dag op de boerderij. Dat hoeft ze niet, maar ze staat dan toch weer koeien te melken of kalfjes te voeren.'

Tekst gaat verder onder de reportage.

De keuze om haar eigen oma te filmen voor een documentaire was snel gemaakt. Louise: 'Je ziet het niet zo vaak, dat een oma zo graag zulk zwaar werk blijft doen. Dat wilde ik graag in beeld brengen.'

Sterkere band

Oma Riek moest in eerste instantie wel lachen toen Louise vertelde over haar idee. 'Ik denk dat oma het vooral een beetje vreemd vond. Voor haar is het leven zo normaal.'

Louise leerde tijdens het filmen ook weer nieuwe dingen over haar eigen oma. 'Ik heb mijn opa nooit gekend. Toen oma daarover vertelde, hoorde ik nieuwe dingen.' De opnames zorgden ook voor een sterkere band tussen de scholiere en oma Riek. 'We zijn echt hechter geworden.'

Première met familie

Toen de documentaire uiteindelijk af was, kwam de hele familie Beuzekom langs om de film samen te bekijken. Louises vader: 'Met negentien man zaten we in de woonkamer. Dat was heel leuk. Ik was supertrots.'

Met het winnen van de Antoine Gerrits Award ontving de 16-jarige scholiere een 3D klei-print en 500 euro voor het ontwikkelen van haar talent.

De documentaire is hieronder te bekijken via YouTube.