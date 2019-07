Stichting 113 zoekt Gelderse nabestaanden voor onderzoek zelfdoding jongeren

door Freke Remmers en Melanie Lokate

Maar om antwoorden te vinden zijn Gelderse ouders nodig die mee willen werken aan het onderzoek. Er is nog geen contact met Gelderse nabestaanden.

'Ik kan het niet met woorden beschrijven', zegt Eveline Tepe. 'Het geweldige gat dat er in je leven ontstaat.' Cathelijne, de 18-jarige dochter van Eveline en Paul, pleegde in 2018 suïcide. Ze liet ook een zus na. 'We hebben dit helemaal niet aan zien komen', zegt vader Paul Becht. 'We hebben geen signalen van haar gekregen.' De familie kon zelf niet meedoen aan het onderzoek, omdat Cathelijne in 2018 een einde aan haar leven maakte. Het onderzoek richt zich op 2017.

Moeder Eveline vertelt over de impact op het gezin:

Forse stijging zelfdodingen

Stichting 113 Zelfmoordpreventie onderzoekt waarom zoveel jongeren in 2017 zelfmoord pleegden. Zelfdoding is al langer de belangrijkste doodsoorzaak onder jongeren. In 2017 overleden 81 jongeren, onder wie 13 in Gelderland. Dat zijn er in totaal 33 meer dan in 2016. In 2018 is het aantal suïcides onder jongeren weer nagenoeg terug op het niveau van 2016.

‘Onderzoek naar de achtergronden van zelfdoding door jonge mensen kan anderen die met de gedachte over zelfmoord spelen, helpen en hun ouders en vrienden voor een ramp behoeden’, zegt Eveline.

Ook Nanette, Cathelijnes zus, is het daar helemaal eens. 'Ik vind het heel goed dat er wordt gekeken naar mogelijkheden om zelfmoord tegen te houden. Als dat in de toekomst verminderd of verholpen zou worden, dan zou dat fantastisch zijn.'

Luister hier waarom Paul Becht het van belang vindt dat ouders meedoen aan het onderzoek:

Ouders zijn nodig om juiste conclusies te trekken

Maar om goed onderzoek te kunnen doen, zijn wel ouders nodig. 'Door de privacywetgeving zijn die moeilijk te vinden', zegt Sanne Rasing, lid van de werkgroep onderzoek Jongeren & Suïcide. 'We weten gewoon niet precies om welke jongeren het gaat.'

Een aantal ouders heeft inmiddels al met de onderzoekers gesproken. 'Van ouders die eerder deelnamen aan het onderzoek, horen we dat zij het prettig vinden het verhaal van hun kind te delen met de onderzoekers. De onderzoekers luisteren en zijn zeer gemotiveerd om door gedegen onderzoek zelfdoding onder jongeren te voorkomen', zegt Rasing.

Sanne Rasing vertelt meer over het onderzoek:

Wilt u meedoen aan het onderzoek? Dan kunt u contact opnemen met onderzoek@113.nl of via 020-240 888 1.

Wil je met iemand praten? Je kunt contact opnemen met Stichting 113 Zelfmoordpreventie via 0900 0113 en via 113.nl.