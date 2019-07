Omwonenden Needse Berg verdeeld over zendmast KPN

KPN vraagt nog geen vergunning aan voor de bouw van een 40 meter hoge zendmast op de Needse Berg. Donderdag stelden omwonenden tijdens een informatieavond vragen over de locatie. De Needse Berg is volgens een aantal van hen uniek en daarop zou geen mast moeten komen.

door Melanie Lokate

'Geen mens heeft belang bij zo'n mast in de tuin, maar het is de tijd waarin je leeft. Je moet mee met mobiel, maar wel op een plek waar niemand er last van heeft,' zegt Ronald Tijink. Tijdens informatiebijeenkomst krijgt hij bijval van andere omwonenden. Maar er zijn ook mensen die wél zitten te wachten op mobiel bereik. 'Je kunt hier gewoon niet bellen,' zegt één van de aanwezigen.

Lange geschiedenis

KPN is al sinds 2015 bezig met de dekking van haar netwerk in Berkelland. Continu stuiten beoogde locaties op verzet. De provider heeft daarom gekeken naar grond die van de gemeente Berkelland is. 'Wij willen namelijk iets voor jullie realiseren,' zegt Martijn Zandbergen namens de provider. 'Maar op een gegeven moment houdt het wel een keer op en gaan we ons geld aan iets anders besteden.'

Een aantal bewoners schrikt van die uitspraak: 'We moeten nu hierop inhaken, anders hebben we straks niets,' zegt een bewoner van het buurtschap Lochuizen na afloop.

Meeliften op bestaande masten

Toch willen anderen koste wat kost voorkomen dat de Needse Berg volgebouwd wordt. Ze zouden graag zien dat KPN profiteert van andere providers. Even verderop staan namelijk al telefoonmasten van andere telefoniemaatschappijen. 'Waarom huren ze geen plek op die mast?' vraagt de buurt zich hardop af.

'Die masten hebben 100 procent bereik. Op andere plekken in Nederland liften maatschappijen ook mee op bestaande masten, waarom doen ze dat hier dan niet?' zegt Tijink. Volgens Laurens Wemekamp van Antennebureau is dat nog niet zo makkelijk. 'Alle providers hebben hun eigen puzzel aan masten en dekking'.

Alternatief plan

De buurt heeft KPN zelf een ander plan voorgelegd. 'We zijn rondgegaan in de buurt en eigenlijk wil iedereen de Needse Berg schoonhouden', zegt Tijiink. Eén van de buren die iets verder van de berg af zit wil zijn grond wel verhuren aan KPN. 'Iedereen is het er unaniem over eens dat dát de beste plek is'.

KPN laat weten dat ze na de avond eerst in gesprek gaat met de gemeente Berkelland over hoe het nu verder gaat. 'We willen nog kijken naar die andere twee locaties, maar als die niet toereikend zijn, wordt het deze en daarna houdt het echt op,' zegt Zandbergen.