VIDEO | Marcouch overhandigt Arnhems bidbook voor Songfestival in Hilversum

Even na 09.00 uur vertrok de Arnhemse delegatie per bus naar Hilversum. De bedoeling was dat er om 11.00 uur werd gepitcht, maar de bus kwam in de file terecht. Na telefonisch overleg werd besloten dat de delegatie tot 12.15 uur de tijd kreeg, maar voor de zekerheid werd het bidbook al wel digitaal ingeleverd.

Uiteindelijk overhandigde burgemeester Marcouch kort na het middaguur uur het bidbook, ingepakt met materiaal waar het pak dat Duncan Laurence droeg tijdens zijn songfestivaloptreden van gemaakt is. In zijn praatje legde hij onder meer de link met de viering van 75 jaar vrijheid in Arnhem en prees hij stadion GelreDome. 'Vraag het aan iedere internationale artiest en hij zal zeggen: 'Optreden in het GelreDome, dat is een feest. Daar kan het.' En het zou natuurlijk heel gek zijn als het ergens anders dan het GelreDome georganiseerd wordt.'

Lain Barbier, Arnhemse muzikant en bekend van The Voice Senior, bracht namens de Gelderse hoofdstad een songfestival-medley ten gehore.

Arnhemse plannen

In het bidbook staat onder meer dat er een aftelklok op de Eusebiustoren moet komen. Ook wil de gemeente dat modeopleiding ArtEZ een modeshow houdt met iconische kleding uit de historie van het Songfestval. In het centrum komt een 'Eurovision Village' met als feestlocaties buiten GelreDome de Eusebiuskerk en Luxor Live.

Vitesse heeft al aangegeven dat het de laatste thuiswedstrijden van het seizoen in een tijdelijk stadion wil spelen, zodat GelreDome de benodigde acht weken beschikbaar is voor het Songfestival.

