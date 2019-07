Montferland pakt wijk Oost in 's-Heerenberg aan

In ’s-Heerenberg-Oost zijn er zorgen over de toekomst van de wijk. De gemeente Montferland komt nu met een plan om het gebied aan te pakken.

Door: Davie Klein Gunnewiek



'Het verhuizen van de school en het verdwijnen van de supermarkt trekken veel aandacht in de wijk', aldus wethouder Walter Gerritsen. De Galamaschool gaat mogelijk verhuizen naar een nieuwe locatie aan de Drieheuvelenweg. Volgens buurtbewoners en het wijkplatform ’s-Heerenberg-Oost gaat dit ten koste van de leefbaarheid in de wijk.



'We komen nu vanuit de gemeente met een programma om te kijken wat we willen met dit gebied op de langere termijn”, aldus Gerritsen. “We willen de bewoners van de wijk er vanaf het begin bij betrekken en informatie bij hen ophalen. Wat zouden zij het liefste willen en hoe zou de wijk moeten worden ontwikkeld zijn vragen die we stellen.'



De wethouder wil graag dezelfde aanpak hanteren als bij de Bloemenbuurt in Didam, waarbij bewoners van de wijk ook konden meepraten over de toekomst van de wijk en de inrichting.

Niet zeker dat school verdwijnt

Volgens Gerritsen is het nog niet zeker dat de Galamaschool verdwijnt uit de wijk. 'Dat is nog geen gelopen race. De provincie moet hieraan meewerken en er wordt nog over gesproken in de raad.' Als er geen nieuwe brede school wordt gebouwd aan de Drieheuvelenweg wordt er gekeken naar nieuwbouw op de huidige locatie van de school.

Daarnaast zijn er plannen van een projectontwikkelaar voor woningbouw op de plek van de oude supermarkt, maar deze staan nog even geparkeerd tot het plan straks helemaal rond is. Na de zomer wordt er vanuit de gemeente iemand op het project gezet. In het eerste kwartaal van 2020 moeten de plannen van de wijk concreter worden.



Dit is een verhaal van De Belofte , ons platform voor gemeentepolitiek. Heb jij nieuws? Tip ons dan hier