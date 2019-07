Overheid handelde goed in fipronilcrisis, boeren teleurgesteld

De Nederlandse Voedsel -en Warenautoriteit (NVWA) heeft niet gefaald in de fipronilcrisis. Dat oordeelt de Haagse rechtbank in een zaak die LTO Nederland samen met 124 pluimveehouders had aangespannen tegen de toezichthouder.

Heel veel boeren huurden het Barneveldse bedrijf ChickFriend in om hun stallen te behandelen tegen bloedluis. Achteraf bleek dat ChickFriend daarvoor het verboden midddel fipronil gebruikte. De NVWA wist dat al in 2016 en deed volgens de rechtbank voldoende door een strafrechtelijk onderzoek in te stellen.

Pluimveehouders boeren reageren zwaar teleurgesteld in de rechtbank. Zo zegt pluimveehouder Gijsbert van Roekel dat overheidsbelang voor gaat in plaats van voedselveiligheid.

'Strafzaak tegen Chickfriend belangrijker dan voedselveiligheid'

Het was volgens Van Roekel belangrijker om één strafzaak tegen Chickfriend te laten lopen dan dat er een waarschuwing werd gedaan naar alle pluimveehouders.' Hierdoor bleef Chickfriend het goedje met het verboden fipronil spuiten in de kippenstallen en werd de uiteindelijke crisis in de eiersector groter. Eerst werden bedrijven van pluimveehouders geblokkeerd, pas weken erna het bedrijf dat het middel spoot.

De pluimveehouders stellen dat de NVWA nalatig is geweest. Die was al maandenlang via tips op de hoogte van het gebruik van het verboden middel in de sector. De pluimveehouders vinden dat zeer beperkte handhaving de crisis onnodig groot heeft gemaakt. Na een inval bij Chickfriend konden de eigenaren in de zomer vlak voor de crisis nog door spuiten met fipronil.

De NWVA wil niet voor camera, microfoon reageren en verwijst door naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

