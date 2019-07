Provincie in gesprek met Harderwijk over N302

De provincie Gelderland is bereid om met de gemeente Harderwijk te kijken naar verbeteringen op de N302. Ze ziet alleen geen reden om extra infrastructurele maatregelen te nemen. Dat zegt de provincie in een antwoord op schriftelijke vragen van het CDA Harderwijk.

door Kelly Tanghe

Eerder dit jaar stelde de lokale fractie vragen over de oversteekplaatsen voor fietsers aan de N302. Vooral de atletiekvereniging heeft last van de onveilige oversteekplekken voor haar atleten, stelt het CDA. In de beantwoording op de vragen zegt de provincie op de hoogte te zijn van de situatie.

Doorstroming

De provincie geeft aan dat het stuk weg tussen de kruising met de Centuurbaan in Harderwijk en de Leuvenumse weg in Ermelo erg belangrijk is voor de doorstroming van de A28 naar de A1. Om die reden wil de provincie het aantal oversteekplaatsen beperkt houden.

Onvoldoende prioriteit

Bij het laatste grote onderhoud aan de weg in 2014-2015 zijn de oversteekplaatsen bekeken. Op dat moment was er vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid onvoldoende prioriteit om extra infrastructurele maatregelen te nemen, stelt de provincie.

Wel zijn er aan deze weg inmiddels waarschuwingsborden geplaatst om automobilisten te wijzen op overstekend (fiets)verkeer.

In gesprek met gemeente

De provincie geeft aan bereid te zijn om met de gemeente Harderwijk in gesprek te gaan. 'Als er urgente wijzigingen in de omgeving plaatsvinden of de verkeersveiligheid dit vraagt, beoordelen wij tussentijds of er kleinere of grotere maatregelen nodig zijn', aldus de provincie.