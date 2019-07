Dít is Arnhem allemaal van plan rond het Songfestival

door Freke Remmers

Het thema 'Celebrate Freedom' koppelt het Eurovisie Songfestival aan de viering van 75 jaar vrijheid. De plannen met die titel worden woensdag door een Arnhemse delegatie overhandigd aan de organiserende partijen in Hilversum.

Daaruit blijkt dat niet alleen het GelreDome maar ook het Arnhemse centrum in april en mei volgend jaar in het teken staat van het Eurovisie Songfestival. Vooral het culturele centrum Rozet staat te popelen en heeft onder het motto 'Heel Arnhem zingt' al een hoop ideeën ingebracht. Uit de brochure: 'Rooftop-concerten in het centrum van de stad, meezingconcerten, een juniorsongfestival met alle scholen, een 'zangfietspad' met onderweg muzikale belevenissen en een virtuele tour, het creëren van een Arnhems lied dat gezongen zal worden door scholen, verenigingen en koren, karaoke-flashmobs en een stadssongfestival waar iedere Arnhemmer zijn stem kan laten horen.'

Aftelklok op de Eusebiustoren

Maar er zijn meer plannen: de gemeente wil graag dat modeopleiding ArtEZ een modeshow organiseert met iconische kleding uit de historie van het Songfestival 'maar dan wel met een moderne twist'. Ook het Modekwartier moet betrokken worden bij het liedjesspektakel.

Daarnaast komt er een serie pubquizzen met uiteindelijk de grootste Gelderse Songfestivalkenner. Scholengemeenschap Rijn IJssel wil een lesprogramma ontwikkelen voor heel Nederland. Op de Eusebiustoren komt een grote aftelklok.

Arnhem wil de organisatie van het Eurovisie Songfestival imponeren met een glanzende brochure. Foto: gemeente Arnhem

Eurovision Village

Het centrum van Arnhem moet een heus 'Eurivision Village' worden, met als belangrijkste locaties de Eusebiuskerk, Focus Filmtheater, Dudok, Markt aan de Jansbeek en het Stadhuis. De twee belangrijkste feestlocaties buiten het GelreDome worden de Eusebiuskerk en Luxor Live. De EuroClub, de officiële feestplek voor deelnemers, delegatieleden en pers, mag neerstrijken in de Eusebiuskerk. Luxor Live wordt waarschijnlijk dé place-to-be van de Eurovisie-fanclub OGAE.

Het stadhuis wordt de plek waar de burgemeester van Tel Aviv, waar het laatste Songfestival werd georganiseerd, zijn taak officieel overdraagt aan burgemeester Marcouch van Arnhem. In de Burgerzaal zal ook de volgorde van optredens in de halve finale worden beslist via een loting. Het Huis der Provincie – het kantoor van de Provincie Gelderland – rolt de rode loper uit voor de delegaties.

Toeristische hoogtepunten

Met het Eurovisie Songfestival zet Arnhem zich in de kijker. Met het oog op het thema Celebrate Freedom gaat het dan onder meer over het Airborne Museum Hartenstein en de Sunset March in Nijmegen. Daarnaast wijst de gemeente op de Veluwe, het Nederlands Openluchtmuseum, Burgers' Zoo, Paleis Het Loo in Apeldoorn, Nijmegen, het Kröller-Müllermuseum en Papendal als attracties waar deelnemers en bezoekers zich in hun vrije tijd kunnen vermaken.

Hoeveel dit de stad allemaal gaat kosten, wil de gemeente Arnhem nog steeds niet zeggen. Die informatie blijft geheim tot bekend wordt welke stad het Eurovisie Songfestival daadwerkelijk mag gaan organiseren. Dat is in augustus.

