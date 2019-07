Vitesse bereid thuisduels buiten GelreDome te spelen voor Songfestival

Vitesse is bereid de laatste drie thuiswedstrijden van komend seizoen en mogelijk de play-off wedstrijd(en) in een tijdelijk stadion te spelen. Daarmee biedt de Arnhemse voetbalclub dan ruimte om het Eurovisie Songfestival in mei 2020 in GelreDome te houden.

GelreDome wordt dan namelijk acht weken volledig gereserveerd voor het Songfestival. Vitesse zou dan buiten het stadion met noodtribunes rond het uitgeschoven grasveld kunnen voetballen.

'Onze eerste reactie was; natuurlijk gaan wij niet buiten GelreDome spelen', zegt algemeen directeur Pascal van Wijk. 'Aan de andere kant beseffen we ook dat het een unieke en eenmalige kans is die voorbij komt voor onze stad en onze regio. Daarom zijn we de gesprekken aangegaan.'

Voorwaarden

'Ons uitgangspunt is vanaf het begin heel duidelijk geweest: alleen onder bepaalde voorwaarden zijn we bereid in te stemmen. Het is nu afwachten waar het Eurovisie Songfestival daadwerkelijk georganiseerd gaat worden. Indien het Arnhem wordt, moeten we concreet aan de gang met het scenario van het tijdelijke stadion.'

Burgemeester Ahmed Marcouch presenteert vandaag het Arnhemse plan voor het Songfestival aan de NPO.

