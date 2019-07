Cliëntenstop voor Stichting OnderDak na kritisch inspectierapport

De gemeente Arnhem heeft per direct een cliëntenstop ingevoerd voor Stichting OnderDak. De gezamenlijke inspectie van het ministerie en de GGD concludeerde maandag dat de zorgverlener tekort schiet op een aantal fronten.

De werkwijze voor alcohol- en drugsgebruik is niet in orde, vrijwilligers hebben geen Verklaring omtrent Gedrag (VOG) en dossiers zijn onvolledig. Dit zijn enkele conclusies uit het inspectierapport over Stichting OnderDak.

Het rapport is voor de gemeente Arnhem reden om per direct een cliëntenstop op te leggen. Dat houdt in dat de zorgverlener geen nieuwe cliënten meer mag opvangen. De huidige cliënten behouden vooralsnog de zorg vanuit OnderDak.

De stop geldt ook voor andere gemeenten die net als Arnhem onderdeel zijn van de Regio Centraal Gelderland. In september wordt de situatie bij de stichting opnieuw beoordeeld. Dan moet OnderDak ook verbetering laten zien aan de inspectie.

Paasbergflat

De stichting kwam de afgelopen tijd onder meer in het nieuws vanwege het plaatsen van zeven ex-gedetineerden en psychiatrische patiënten in de Paasbergflat in Arnhem. Deze moeten daar weg van de gemeente.

Dinsdag stonden de gemeente, buurtbewoners en de stichting al tegenover elkaar in de rechtbank.

Zie ook: Inspectie kritisch op Stichting OnderDak: beleid alcohol en drugs onvoldoende