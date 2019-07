Synthetische lijmstof blijkt oorzaak van verkleurde beek

De stof is afkomstig van een industriedeel bedrijf. Volgens het waterschap is de lijmstof vanuit een productieproces de beek ingestroomd en gaat het om een incident. 'Als waterschap zijn wij in gesprek met het bedrijf om maatregelen te treffen zodat dit niet weer kan voorkomen', schrijft het waterschap.

Contact vermijden

De beek is vrijdag afgedamd en de dagen erna leeggepompt en schoongespoeld. Desondanks raadt het waterschap mensen aan om contact met het water uit de beek te vermijden. De komende dagen moet uit metingen blijken of de waterkwaliteit weer op orde is.

Het waterschap ontving vrijdag aan het eind van de middag meerdere meldingen over het gekleurde water in Eerbeek. De verkleuring werd ontdekt tussen 't Haagje en de Voorstondense Beek. Het was lange tijd onduidelijk wat de oorzaak van de blauw-witte kleur was.

