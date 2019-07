Buienradar: mogelijk weer vorst aan de grond

Vorige week donderdag gebeurde dat ook in de Achterhoek. Het meetstation Hupsel bij Eibergen registreerde toen heel even een temperatuur van -0,2 graden. Ook dat was aan de grond; een meting op 10 centimeter hoogte.

Weerman Jordi Huirne van MeteoGroup in Wageningen zei daarover tegen Omroep Gelderland: 'Het is extreem droog in de Achterhoek. Er is geen vocht meer dat kan verdampen. Daardoor kan het 's nachts heel erg koud worden en krijg je grote verschillen in minimum- en maximumtemperaturen.'

Woensdag begint met wat zon, maar in de loop van de ochtend wordt het bewolkt. Pas in de avond volgen er perioden met lichte regen of motregen. Bij een zwakke zuidwestenwind wordt het rond 20 graden.

