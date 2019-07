Provincie stopt met Breng Flex: 'Gelderland stapt terug in de tijd'

door Thomas Overdijk

Met Breng Flex, een proef die na drie jaar stopt, kunnen passagiers voor 3,65 euro met een app een rit bestellen naar de gewenste bestemming. Jaarlijks besteedt de provincie gemiddeld 2,5 miljoen euro aan het concept. Aangezien er ieder jaar vraag is naar zo'n 125.000 ritten, komt de provinciale bijdrage neer op ongeveer twintig euro per rit.

Kosten wegen niet op tegen baten

Hoewel de provincie erkent dat veel mensen tevreden zijn met Breng Flex, wegen de kosten volgens woordvoerster Petra Borsboom niet op tegen de baten: 'We geloven dat we voor minder geld een grotere groep mensen kunnen bedienen. Daarvoor zijn we nu in gesprek met een regiotaxi die we provinciebreed kunnen inzetten.'

Daarnaast wil Gelderland projecten aanpakken waar mensen al een poosje over klagen. ‘Het geld van Breng Flex gaat nu bijvoorbeeld naar de verbetering van de buslijn Arnhem-Wageningen en het aansluiten van Nijmeegse wijken op het centrum', vertelt ze.

Een flexibele vervoersmogelijkheid wil de provincie wel, maar niet alleen in de regio Arnhem-Nijmegen.

Oneerlijk kostenplaatje

De provinciewoordvoerster legt uit dat een normaal buskaartje per persoon zo'n 1,15 euro voor de belastingbetaler kost, terwijl een ritje met Breng Flex gemiddeld 25 euro per persoon bedraagt. 'Die systemen kan je niet echt met elkaar vergelijken, maar de bedragen moeten wel iets dichter bij elkaar liggen', vindt zij.

Het kostenplaatje dat de provincie presenteert vindt Daan Stevens, woordvoerder van Connexxion, niet helemaal eerlijk: 'Je moet het vergelijken met onrendabele lijnen; de bussen waar niemand instapt. Daar ben je veel meer aan kwijt.'

De provincie betaalt 43 miljoen per jaar voor het openbaar vervoer in de regio Arnhem-Nijmegen. ‘We moeten kijken hoe we de reiziger zo goed mogelijk kunnen bedienen. We willen iedere cent zo goed mogelijk besteden', aldus Borsboom.

Terug de tijd in

De woordvoerder van Connexxion vindt dat Gelderland met de beslissing een stap terug in de tijd zet. 'Het is erg jammer dat de proef in de provincie waar we begonnen zijn nu stopt. Gelderland was als het ware de grondlegger', aldus Stevens.

Wat zowel de provincie als het vervoersbedrijf beide aangeven, is dat de Breng Flex veel nuttige info heeft opgeleverd over bijvoorbeeld reizigersgedrag en nieuwe technologieën. ‘We hebben met Breng Flex absoluut nog niet het gouden ei uitgevonden, maar we geloven dat het zeker een grote stap in de juiste richting is. Het is ook nooit een eindproduct geweest, maar meer een tussenfase om een dergelijke dienst verder te kunnen ontwikkelen’, legt Stevens uit.

'Fijnmazig systeem'

Hoewel de provincie benadrukt dat ze tevreden is over de samenwerking, gaat ze nu op zoek naar een alternatief. 'Een fijnmazig systeem waar ook mensen met beperkte vervoersmogelijkheden fatsoenlijk worden bediend', zoals Borsboom het noemt.

Connexxion gaat de proef desondanks uitvoeren in andere regio's in Nederland. 'We willen dat het een ondersteunende tool wordt; een toevoeging aan het klassieke openbaar vervoer die ook aantrekkelijk is voor de minder bereikbare gebieden. Daar ligt voor ons ook nog echt een uitdaging', besluit Stevens.

