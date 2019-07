Tentoonstelling Vrij! Wijchen herdenkt ’40-‘45

“Vrij!” vertelt de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog gezien door Wijchense ogen. Met ooggetuigenverslagen, bijzondere objecten, foto’s en filmbeelden. Wijchen, een toevluchtsoord voor onderduikers en evacués. En onderduiken… het gebeurde zelfs in het Koetshuis van Kasteel Wijchen. Oorlogsherinneringen, persoonlijke en lokale verhalen over de bezetting en bevrijding.

De tentoonstelling is voor publiek te zien vanaf 12 september 2019.

Oktober 1944, hoog bezoek in Wijchen: de Engelse koning George VI komt langs in klooster Tienakker. Het klooster herbergt op dat moment Amerikaanse en Britse soldaten, die op het punt staan verder noordwaarts te trekken. De geallieerde opmars maakt deel uit van Operation Market Garden, het ambitieuze plan van veldmaarschalk Bernard Law Montgomery om het Ruhrgebied, het hart van de Duitse oorlogsindustrie, uit te schakelen. Een verrassingsaanval van parachutisten moet de Duitsers overrompelen en tot een snelle overwinning leiden. Het loopt echter anders…

De koning en Monty in Wijchen - Foto Museum Wijchen

‘Vrij!’ vertelt het oorlogs- en bevrijdingsverhaal van bewoners van Wijchen en omgeving. Hoe hebben zij het offensief ervaren? Met bijzondere objecten, foto’s, filmbeelden en anekdotes geeft de tentoonstelling een lokale kijk op de laatste jaren van de Tweede Wereldoorlog. Hoe is het om vlak achter de frontlinie te leven? Wat schrijft de Wijchense Marie van Kessel in haar dagboek? De persoonlijke verhalen van Wijchenaren laten ook zien dat het leven in de jaren na de bevrijding niet altijd gemakkelijk was. Praktische zaken als woningnood en voedselschaarste dienen zich aan en natuurlijk moet men de herinneringen aan de oorlog een plek geven.

“Vrij!” sluit aan bij de nationale herdenking en viering van 75 jaar bevrijding, vrede en vrijheid. Leer, beleef en ontdek de tijd die langzaam verschuift van ‘memory’ naar ‘history’. De tentoonstelling is te zien in het Koetshuis van Kasteel Wijchen. De tentoonstelling wordt gepresenteerd in twee delen. Van september 2019 tot april 2020 staan de oorlogsverhalen centraal. Daarna de bevrijding en het leven in 75 jaar vrijheid.

Op 11 september 2019 wordt de tentoonstelling officieel geopend. Voorafgaand aan de opening vindt er een defilé plaats met circa 10 historische legervoertuigen. Vanaf 15.00 uur wordt er verzameld op de parkeerplaats achter de bioscoop aan de Oude Klapstraat. De voertuigen rijden vervolgens door de winkelstraten naar de kasteeltuin. Om 16.00 uur wordt de tentoonstelling in de kasteeltuin geopend. Daarna kunnen de voertuigen bezichtigd worden. Het openingsprogramma in de kasteeltuin is publiekelijk en voor iedereen gratis toegankelijk.

Vanaf zaterdag 12 september 2019 is de tentoonstelling te bezichtigen. De tentoonstelling is te zien tot en met 30 augustus 2020.

Voor meer informatie: www.museumwijchen.nl