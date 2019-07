Eindelijk echte regen! Maar waar gaat het vallen?

Boeren en tuinbezitters smachten ernaar: regen. Woensdag was het al druilerig weer her en der, maar voor deze donderdag en vrijdag zijn de echte buien voorspeld. Maar waar heb je daar nu de meeste kans op? De gemiddelde hoeveelheid regen verschilt flink binnen Gelderland, vertelt weerman Reinout van den Born van MeteoGroup.

Is er bij jou al regen gevallen? Geef het hier aan in onze 'regenbingokaart'!

Als het in Gendringen regent, zal het in Netterden wel droog blijven, weet menig bewoner. In het Achterhoekse dorpje weten ze het wel: het is er droog.

'Als ik schuin naar de overkant kijk, zie ik gele weilanden. Mijn gazon is groen, maar ik sproei.' Zucht de rest van de Achterhoek ook onder de droogte, in Netterden is het, gemiddeld genomen althans, nog nét een beetje droger. Dat dorp kleurt op de neerslagkaart als enige hoekje van Gelderland lichtgroen, wat betekent dat het met maar 750-775 mm regen per jaar het droogste plekje van Gelderland is.

Tekst gaat verder onder het kaartje.

Terwijl Hoog Soeren en omgeving paars kleuren (veel regen), is Netterden als enige hoekje geel (relatief weinig regen). Bron: MeteoGroup

Elders in de provincie, in Hoog Soeren bij Apeldoorn, is het een ander verhaal. Daar valt over het hele jaar gekeken maar liefst 200 mm meer dan in Netterden. Kortom: het is er nat, vaak. En daar heeft Apeldoorn last van. Een flinke hoosbui en er staan kelders, tunnels en fietsenstallingen onder water.

Hoogte en wind spelen grote rol

'De verschillen binnen Gelderland zijn groot', beaamt Reinout van den Born, weerman van MeteoGroup. 'In Arnhem valt bijvoorbeeld zo'n 150 millimeter meer regen dan in Nijmegen, terwijl er maar 25 kilometer tussen ligt.'

Dat heeft alles te maken met hoogteverschillen en de wind. Bergen van een paar kilometer hoog houden wolken tegen, maar ook die paar meters in Nederland hebben effect. 'In Nederland waait meestal een zuidwestenwind. Die wordt bij de Veluwe opgetild door de heuvels waar het dan gaat regenen. Dat zie je gebeuren in Arnhem en in Apeldoorn.'

Zie ook: De hoogtekaart van Nederland

Het droge Netterden ligt juist aan het einde van een langgestrekt gebied dat vanuit Limburg naar de Achterhoek loopt. 'Dat heeft te maken met een hoog gebied in Noord-Oost België. De wind gaat daarover heen, daalt Nederland in, verliest daarbij z'n vocht en daardoor regent het in Netterden relatief weinig', aldus Van den Born.

Hardnekkige mythe

Rivieren worden vaak aangewezen als barrières waar wolken niet overheen kunnen. 'Dat is een hardnekkige mythe. Het draait om hoogte en wind', zegt Van den Born daar echter over. 'Wel is zandgrond bijvoorbeeld warm in tegenstelling tot rivierklei. Die warmte is vooral in de zomer nodig om buien te laten ontstaan. Daarom heeft de Veluwe in de zomer de meeste buien.'

Kortom: klimatologisch gekeken heeft de Veluwe rondom Apeldoorn de meeste kans op een bui, maar hoe zit dat deze week?

Waar valt de regen?

Na een nat begin van de dag, wordt het donderdag bewolkt weer met verspreide buien. Er waait een zwakke zuidenwind en het kwik stijgt tot 22 graden. Na het uitdoven van de buien wordt het 's nachts droog weer met een mengelmoes van opklaringen en wolkenvelden.

Vooral vrijdag wordt het nat, meldt MeteoGroup. Dan kunnen stevige buien gepaard gaan met onweersbuien.