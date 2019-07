Was Voedsel en Warenautoriteit nalatig? Rechter doet uitspraak in fipronilzaak

Was de Nederlandse Voedsel en Warenautoriteit (NVWA) nalatig in de fipronilaffaire ? Dat is de vraag waarop de rechtbank in Den Haag woensdag antwoord geeft. De rechter doet dan uitspraak in de zaak die ruim 120 getroffen pluimveehouders en landbouworganisatie LTO tegen de Staat hebben aangespannen.

De fipronilcrisis ontstond in de zomer van 2017 nadat kippenboeren gebruik maakten van de diensten van het Barneveldse bedrijf Chickfriend. Dat mengde een illegaal middel in etherische oliën. Zo kwam het verboden middel fipronil in kippenstallen en daarna in kippen, eieren en mest terecht. De NVWA waarschuwde daarop consumenten, legde bedrijven stil en gelastte de vernietiging van enorme hoeveelheden eieren en kippen.

De pluimveehouders stellen dat de NVWA nalatig is geweest. Die was al maandenlang via tips op de hoogte van het gebruik van het verboden middel in de sector. De pluimveehouders vinden dat zeer beperkte handhaving de crisis onnodig groot heeft gemaakt. Na een inval bij Chickfriend konden de eigenaren in de zomer vlak voor de crisis nog door spuiten met fipronil

De NVWA vindt niet dat ze te laat heeft ingegrepen tijdens het fipronilschandaal en stelt dat meldingen van 2016 en 2017 actief zijn opgepakt. De autoriteit huurde een onafhankelijk onderzoeksbureau in dat constateerde dat er in eerste instantie geen gevaar was voor de volksgezondheid.

