VIDEO | Doof stel runt beste groentewinkel van Gelderland

Vlaggetjes en bloemen sieren de winkel. Met een grote glimlach loopt Carisia me tegemoet. 'We zijn er heel trots, het is onwerkelijk, echt geweldig.' Haar man Kees is dozen met groenten aan het uitpakken. Met zijn handen maakt hij snelle gebaren terwijl hij langzaam praat. 'We zijn vooral heel dankbaar.'

De prijs is namelijk een publieksprijs. En dat maakt het voor Carisia extra bijzonder. 'We willen de klanten bedanken, we zijn trots op ons gezin, we zijn dankbaar hoever we zijn gekomen,' vertelt ze inmiddels met tranen in haar ogen en kippenvel op haar armen.

Huistolk

Dinsdag is huistolk Georgia aanwezig om vragen van onze verslaggeefster te vertalen. Maar zij is er niet altijd. Hoe communiceert het stel dan met klanten? Carisia: 'We lopen naar de mensen toe en vertellen dat we doof zijn. Dan hebben we gelijk de drempel voor hen weggenomen.' Hun klanten reageren vaak positief. 'Dan zeggen ze 'o wat leuk! ' Ook kan het stel liplezen, al gaat dat bij ouderen wat moeilijker.

Naast het werk in de winkel moet er ook af en toe vergaderd worden. En dan ontkomen Carisia en Kees er niet aan om de huistolk in te schakelen. 'Als er een nieuwe leverancier is die geen ervaring heeft met ons dan maken we toch maar gebruik van onze tolk. Overal is een oplossing voor.'

Bekijk hier de reportage: (tekst gaat verder na de video)

Een inspiratiebron zijn

En dat is wat zij graag willen meegeven aan inwoners van Gelderland. 'We willen laten zien dat alles mogelijk is.' Kees knikt en vult aan: 'Gewoon een kans geven.' Want volgens hen kunnen werknemers best vaker doven aannemen. Voordat ze twee jaar geleden de winkel opende werkten ze ook in een winkel. Dat was hard werken. Carisia: 'Nu ben ik aan het eind van de dag moe, maar op een andere manier, want ik krijg er ook energie van.'

Om te leven bij dat wat ze prediken wordt er in de winkel gewerkt met doven vrijwilligers. Daarnaast is er horend personeel, zoals Nicole Rutten. 'Het is eigenlijk heel normaal werken. We nemen wat meer geduld voor onze klanten. Soms moet je iets nog een keer vertellen.' Extra werkzaamheden heeft ze niet. 'Ik luister alleen wat meer wat er gebeurt in de winkel.' En ook zij heeft een positieve houding. 'Overal is wel een mouw aan te passen. We hebben geen haast.' Een houding die aansluit bij de verse lokale producten die in de winkel verkocht worden.

Ontwikkeling

Het stel is niet zomaar gekomen waar ze gekomen zijn. Ze moesten er hard voor werken. Kees: 'Het begon met iets schrijven als mensen me niet verstonden, nu kan ik door rustig te praten me verstaanbaar maken, het gaat steeds beter.'

In de toekomst moeten er nog bordjes komen bij de producten met de gebarentaal erbij. Zodat de winkel nog meer een plek wordt waar de horende en de dovenwereld elkaar ontmoeten. De familie doet alvast een aantal gebaren voor.

Gebarentaal voor kers:

Gebarentaal voor appel: