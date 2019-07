Tielenaar krijgt forse boete van burgemeester als hij weer drugs dealt

De burgemeester van Tiel stelt een inwoner van de stad een boete van 5.000 euro per keer in het vooruitzicht als hij nog eens betrapt wordt op het dealen van harddrugs op de openbare weg. Een experimenteel besluit maar wel terecht, meent de bezwarencommissie.

door Menno Provoost

Behalve dat het dealen van drugs strafrechtelijk vervolgd kan worden, is het in de openbare ruimte ook in strijd met de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) van de gemeente. Daarop kan de burgemeester besluiten een boete of dwangsom op te leggen. Deze experimentele aanpak met bestuurlijke dwangsommen als aanvulling op het strafrecht wordt landelijk steeds vaker gebruikt om drugsdealers, inbrekers of overlastgevers aan te pakken. Zo kan bijvoorbeeld ook iemand die inbrekersgereedschap bij zich heeft op de openbare weg aangepakt worden.

Rapportage van de politie

In dit geval heeft de burgemeester van Tiel een rapportage van de politie ontvangen, waarin is aangegeven dat de Tielenaar dealde op straat. Hierop is hem een dwangsom in het vooruitzicht gesteld van 5.000 euro per keer dat hij betrapt wordt, met een maximum van 25.000 euro. De Tielenaar tekende bezwaar aan tegen het besluit. De bezwarencommissie vindt de werkwijze gerechtvaardigd. Er kan tegen zo'n besluit altijd nog beroep aangetekend worden bij de rechter. Recent oordeelde een rechter voor het eerst dat een dealer uit Harderwijk de bestuurlijke boete ook daadwerkelijk moet betalen.

Tiel gebruikte de APV voor zover bekend niet eerder voor dit soort vergrijpen. In de regel gaat het om zaken zoals horeca-ondernemers die te lang open blijven, het overtreden van regels voor terrassen of reclameborden of het aanlijnen of muilkorven van honden.