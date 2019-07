NEC krijgt langer de tijd om stadion terug te kopen

Eind 2017 stemde de gemeenteraad in met het plan om het Goffertstadion terug te verkopen aan NEC voor 7,6 miljoen euro.

Geen staatssteun

In 2003 had de gemeente Nijmegen het stadion van het toen noodlijdende NEC gekocht voor 12 miljoen euro. Uit een advies van de Europese Commissie in 2018 bleek dat de terugkoop niet als staatssteun beschouwd zou worden.

De verlenging van de termijn verandert niets aan die zaak omdat de marktwaarde van het stadion sinds de vorige taxatie in februari 2018 niet is veranderd, zo stelt het college.

'Ook in belang van de gemeente'

Het college vindt het ook in het belang van de gemeente om de termijn te verlengen. 'Als we niet instemmen met verlenging van de looptijd van de koopoptie zal NEC niet in staat zijn de koopoptie voor 31 december 2019 te lichten. Dan gaat verkoop niet door en blijven we via de huurrelatie aan elkaar verbonden.'

In de eerdere overeenkomst was bedongen dat NEC de inmiddels betaalde huur aan de gemeente in mindering zou mogen brengen van de aankoopprijs. Maar vanaf 31 december 2019 geldt die regeling niet meer.

'Huur keurig betaald'

Geruchten over achterstallige huur van NEC aan de gemeente verwijst wethouder Bert Velthuis overigens naar het rijk der fabelen. 'Ze hebben dit jaar keurig hun huur betaald.'

Volgens Velthuis is de club nog altijd in gesprek met mogelijke investeerders.