Steeds jongere ouderen vinden feesttent in Ulft

'Het is een feest der herkenning', vindt bezoeker Ger Marneth. 'Het zijn allemaal mensen van onze leeftijd die hier komen om muziek te horen, die zich herinneren aan de tijd waarin we volop kermissen vierden. Ik vind het een bijzonder goed initiatief.' Precies dat nostalgische gevoel is volgens voorzitter Jos van Aalst de bedoeling van het muziekevenement. 'Het is leuk dat je een week voor de kermis de kermisbeleving hebt die we vroeger hadden', aldus de organisator, die aangeeft dat de aankleding zo authentiek mogelijk is gedaan. 'De tafels zijn mooier gekleed, de bloemetjes staan op tafel. Mensen voelen zich hier thuis.'



Volgens Van Aalst wordt de doelgroep die het muziekevenement bezoekt steeds groter door de vergrijzende bevolking, maar ook jongere ouderen weten de tent steeds meer te vinden. 'In het begin hadden we echt mensen boven de 75 jaar', weet de voorzitter. 'Je ziet nu terug dat we de jongere groep 65-plussers bereikt hebben.' Bezoeker Marneth heeft al zin in de volgende editie: 'Het is voor ons iedere keer weer een reden om met de vriendengroep bij elkaar te zitten. Ik denk dat het bijdraagt aan de leefbaarheid van het dorp.'