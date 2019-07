Stichting OnderDak: 'We kunnen cliënten in Paasbergflat nergens anders kwijt'

Mag de gemeente Arnhem stichting OnderDak dwingen om de vijf justitiële en zorgmijdende cliënten in de Paasbergflat te verhuizen? Over die vraag heeft de voorzieningenrechter zich dinsdag gebogen. Volgens de OnderDak staan de cliënten op straat als de gemeente gaat handhaven.

Stichting OnderDak heeft begin mei vijf cliënten met een justitiële maatregel in de Paasbergflat geplaatst. Het gaat om mensen die van de rechter de keuze hebben gekregen: aan jezelf gaan werken of de cel in. Omwonenden van de flat waren onaangenaam verrast door de opvang van de cliënten en verzetten zich fel. Ze zijn bang voor overlast en vrezen voor hun veiligheid. Volgens de gemeente Arnhem wonen de cliënten in de flat, en dat zou in strijd zijn met het bestemmingsplan.

De gemeente gaf stichting OnderDak tot en met 2 juli de tijd om de vijf cliënten te verhuizen naar een andere plek, daarna zou de gemeente gaan handhaven. Omdat OnderDak naar de rechter stapte heeft de gemeente handhaving voorlopig uitgesteld. Die zaak diende dus dinsdag.

OnderDak: geen sprake van wonen

Volgens stichting OnderDak wonen de cliënten niet in de Paasbergflat. 'Het gaat om justitiële cliënten met een zorgindicatie. Ze verblijven er een half jaar tot maximaal twee jaar en hebben een zorgplan. Er is ambulante hulp en ze moeten om tien uur 's avonds binnen zijn. Het is maatwerk per cliënt en er is geen sprake van wonen maar er is een verblijfsindicatie', aldus de advocaat van de stichting.

Er wonen nu vijf cliënten in de flat, dat zouden er uiteindelijk veertig moeten worden. Om handhaving door de gemeente te voorkomen heeft de stichting de zaak voor de voorzieningenrechter gebracht in de hoop dat die ingrijpen van de gemeente zal verbieden. 'Als de gemeente gaat handhaven staan onze cliënten op straat, we hebben nergens plek voor ze', aldus de advocaat dinsdag tegen de rechter.

Omwonenden: ze wonen er wel

Volgens de advocaat van de omwonenden van de Paasbergflat wordt er in de flat gewoond. 'Er is geen sprake van zorg, maar begeleiding, het woonkarakter overheerst. Er is sprake van zelfstandige bewoning. Stichting OnderDak doet nu de zaken anders voor, ze schaven de zaken steeds bij om hun verhaal te laten passen'. Volgens de advocaat hebben de cliënten zelf gezegd: wij wonen hier. 'Er is ook geen zorg aanwezig in de flat, want de zorg is ambulant, er is alleen iemand van de beveiliging'.

De rechter vroeg aan de gemeente of die geen alternatieven heeft voor de cliënten. Volgens de advocaat is dat niet aan de gemeente. 'Arnhem heeft hier geen rol in. Kijk naar de verwijzer van de cliënten, dat is justitie, en niet naar ons'.

Ook wilde de rechter weten of de gemeente niet met handhaven kon wachten totdat het bezwaar van de stichting tegen de beslissing van de gemeente in beroep is afgehandeld. 'Dan zitten we in het najaar', aldus de advocaat. 'Bovendien weet OnderDak al lang dat de cliënten daar weg moeten'.

De rechter doet binnen veertien dagen uitspraak.

