VIDEO | Opa, vader en kleinzoon lopen samen de Apeldoornse Vierdaagse

Opa doet voor de 49ste keer mee, terwijl vader Dennis aan zijn 26ste editie begint. Voor kleinzoon Justin is het de eerste keer. 'Drie generaties binnen een familie die samen lopen. Dat maak je niet vaak mee', zegt de jongste telg.

Justin mag dit jaar voor het eerst meedoen. Een ervaring die je volgens de 16-jarige een keer meegemaakt moet hebben in je leven. 'We moeten wel hartstikke vroeg beginnen (7 uur, red.), maar ik ben met het goede been uit bed gestapt. Ik heb er zin in.'

Gouden tip van opa Eddie

'Toen mijn kinderen klein waren, nam ik ze al mee', vertelt opa Eddie. 'Mijn vrouw, dochter en zoon liepen toen ook mee.' Het kleinschalige en groene karakter maakt het voor hem een uniek evenement. 'Op tijd je rust pakken', adviseert hij de jongere generaties. 'Dan ga je fluitend de Vierdaagse door.'

'Plezier hebben', leerde Dennis van zijn vader. Het wandelen in de natuur lukt volgens hem in de Vierdaagse van Apeldoorn een stuk beter dan op de asfaltwegen van de Nijmeegse grote broer. 'Heel uniek om mee te maken dat mijn zoon nu ook meeloopt. En heel bijzonder dat mijn vader nog steeds zo gezond is dat hij dit kan doen.'

De Apeldoornse Vierdaagse wordt dit jaar voor de 66ste keer gehouden. De wandeltocht vindt plaats van dinsdag 9 juli tot en met vrijdag 12 juli. Je hoeft niet per se vier dagen te lopen. Een, twee of drie mag ook. Je kunt kiezen uit 12, 20, 30, 40 of 50 kilometer. Er doen ruim 2200 wandelaars mee. De twee langste afstanden zijn dinsdagochtend om 6.30 uur gestart. De twaalf kilometer start om 8.30 uur. Iedereen moet voor 17.30 uur binnen zijn.