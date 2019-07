Zutphense kermis blijft op de markten: raad ziet niets in verplaatsing

De Zutphense gemeenteraad wil dat de kermis op de markten blijft. Het college maakte in juni nog bekend dat de IJsselkade de meest geschikte plek is voor de kermis.

Door Madelien Jansen

Het gemeentebestuur onderzocht het afgelopen jaar de mogelijkheden voor het verplaatsen van de kermis, omdat inwoners van de binnenstad al jaren klagen over overlast. Van de vier alternatieve locaties kwam de IJsselkade toen als beste uit de bus.

'Kermis moet op de markten blijven'

D66, SP, Burgerbelang, BewustZW, Stadspartij, CDA en GroenLinks zien een verplaatsing niet zitten. Ze dienden daarom een amendement in, die unaniem door de raad werd aangenomen. In tegenstelling tot het college wil ze dat de kermis op de Houtmarkt, Groenmarkt en Zaadmarkt blijft. 'Niet alleen in 2020, ook de jaren daarna', liet Ellis Müller van de SP weten.

Het amendement is bindend voor het college en daarom zei wethouder Annelies de Jonge toe dat de kermis niet wordt verplaatst naar de IJsselkade. Wel wil ze de komende tijd in gesprek met binnenstadsbewoners, horecaondernemers en kermisexploitanten om de kermis op de markten voor iedereen te verbeteren.

De kermis is één van de oudste evenementen van Zutphen. Met uitzondering van de periode 1978-1985 staan de attracties op de markten. Omwonenden en ondernemers in de binnenstad klagen al jaren over overlast. Om hen tegemoet te komen is onder meer het aantal kermisdagen teruggebracht van acht naar vijf dagen en zijn er geluidsnormen vastgesteld.

'Talk of the town'

Diverse raadsleden lieten aan het college weten dat er in de gesprekken over de verplaatsing niet goed gecommuniceerd is met alle partijen. 'De Kermis is talk of the town in Zutphen, maar een echt gesprek met de betrokkenen is niet gevoerd', concludeert Harrij Hissink van de PvdA. Müller van de SP zei dat ze in de stukken van het college niet één goed argument kon vinden die de IJsselkade een betere locatie maakt dan de huidige plek.

De afgelopen tijd lieten onder meer de bewoners van de IJsselkade al weten dat zij een verplaatsing van de kermis niet zien zitten en dat zij zich daarin niet gehoord voelden door het college. Met een petitie haalden ze handtekeningen op om de verplaatsing alsnog te voorkomen. Ook Ida Oostenenk, eigenaresse van de schiettent die ieder jaar in Zutphen, uitte eerder al haar bedenkingen over de beoogde nieuwe locatie van de kermis bij de kade.

