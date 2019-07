'Nunspeet is een sterk toeristisch merk'

Gemeentebelang in Nunspeet heeft de uitkomsten van de themabijeenkomst 'toerisme lust of last' aangeboden aan wethouder Marije Storteboom. Zij zal de bevindingen van de aanwezigen meenemen tijdens de ontwikkeling van een visie ten aanzien van toerisme op de Veluwe. Dat toerisme een belangrijke (economische) pijler is voor de gemeente Nunspeet bleek wel uit de belangstelling.

Ruim zestig vertegenwoordigers van belangenorganisaties, (recreatie-) ondernemers en belangstellende inwoners wisselden aan de hand van stellingen van gedachten. Met name de stelling: 'de recreatiedruk op onze natuur en infrastructuur is te groot' leidde tot veel discussie. De meningen hierover waren erg verdeeld. Dat de toeristen zorgen voor een gezellige drukte in alle kernen van de gemeente Nunspeet, daar was iedereen het wel over eens. En omdat de druk per locatie en tijdstip verschilt vindt men het belangrijk met elkaar te kijken naar oplossingen, zoals een betere spreiding van het toerisme en extra parkeergelegenheden.

Samenwerken in de regio

Duidelijk was dat men voor Nunspeet een centrale rol en als uitvalsbasis ziet voor het toerisme in de regio. Denk daarbij aan overnachtingen en de recreatiemogelijkheden in onze natuur en aan het water. Er zal dan wel nadrukkelijk samengewerkt moeten worden met de andere gemeenten om het aanbod op elkaar af te stemmen en elkaars kwaliteiten en belevingen te benutten. Zo houden wij de toerist langer in onze regio en dat is goed voor iedereen.

Keuzes maken

Ook was men eensgezind over het feit dat de gemeente Nunspeet een sterk toeristisch merk is, maar dat we dit alleen in stand kunnen houden door keuzes te maken in ons aanbod. We geven vaak aan dat we een mooie gemeente zijn waar van alles mogelijk is. In onze uitingen is het wellicht beter per doelgroep aan te geven wat de mogelijkheden zijn. Daardoor is het ook mogelijk de toestroom aan toeristen beter te sturen. Daarnaast spreekt een globaal aanbod te weinig aan.

Tijdens het aanbieden gaf de wethouder Storteboom aan erg blij te zijn met de uitkomsten: 'Het geeft een helder beeld van wat er speelt bij onze inwoners.'