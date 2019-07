Terrasje pikken? Dit zijn de beste van Gelderland

Het vakblad uit Doetinchem stelt jaarlijks een ranglijst samen op basis van bezoeken van een vakjury en mysteryguests. Het is voor de twaalfde keer dat de top 100 is gepubliceerd. Het terras van restaurant De Werf in het Zeeuwse Veere staat helemaal bovenaan de lijst. Gelderland heeft deze editie achttien noteringen, vier minder dan koploper Noord-Holland.

Tafel met bel

Avenarius heeft volgens de jury 'een keurig terras met een mooie uitstraling. Modern, schoon, fris en met bontjes op de stoelen.' Op tafel staat een bel die je kunt gebruiken om een medewerker te wenken.

Bij Avenarius is het dankzij de uitverkiezing nu dubbel feest. Het hotel-restaurant viert dit jaar zijn 25-jarig bestaan. Na het terras in Ruurlo staat dat van Het Wapen van Ermelo op de tweede plek in Gelderland, gevolgd door het terras van De Graaf van Gelre in Harderwijk.

De publieksprijs ging naar De Waldhoorn. Van de ruim twintigduizend stemmen die zijn uitgebracht, gingen de meeste naar het restaurant in Otterlo.

De achttien beste terrassen van Gelderland:

1. Avenarius in Ruurlo

2. Het Wapen van Ermelo in Ermelo

3. De Graaf van Gelre in Harderwijk

4. De Staat in Arnhem

5. De Firma in Nijmegen

6. Het Montferland in Zeddam

7. De Waldhoorn in Otterlo

8. De Duivelsberg in Berg en Dal

9. 't Hoogstraat in Nijmegen

10. Stan & Co in Arnhem

11. De Oude Herbergh in Oosterbeek

12. Tante Koosje in Nijmegen

13. Op de Brink in Elspeet

14. Boshuis Drie in Ermelo

15. 't Noorden in Aalten

16. De Groes in Zelhem

17. Watergoed in Valburg

18. Jans' in Arnhem

Bekijk hier de volledige top 100.