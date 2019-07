Vrouw weggeduwd bij pinautomaat: veel geld weg

In Ruurlo is maandag een vrouw weggeduwd bij een pinautomaat, dat gebeurde nadat de vrouw haar pincode had ingetoetst.

Even later bleek dat er een groot geldbedrag van de rekening was afgehaald. Haar man die iets verderop stond werd op dat moment aangesproken door een man, dat gebeurde in een buitenlandse taal. Kort daarop verdwenen de mannen.

Volgens de politie is ook in Beltrum iemand bestolen bij een pinautomaat. De politie is op zoek naar getuigen. Hoeveel geld er precies is buitgemaakt is niet bekend.