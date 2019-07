Wie heeft er Gelderse sigarenbanden voor Herman?

Al vele jaren zoek ik naar de verdwenen bedrijvigheid in Gelderland. Vroeger stonden in elke plaats wel sigarenfabrieken. Alles is weg, wat vreselijk jammer is. En wat over is zijn herinneringen bij veel ouderen. Daarom zoek ik naar verhalen en foto's en oude sigarenbanden. Ik bundel alles om het later aan een tabaksmuseum te geven.Dan zien de volgende generaties kinderen hoe het vroeger was.

Hierbij een overzicht van sigarenfabrieken in Gelderland vanaf 1870-1960 (kleine fabriekjes)



Tiel sf alvana c w Dresselhuys 1929

Arnhem Grbr Brunese 1902

Dieren W BEUSKER (DRIE MUSKETIERS)

Culemborg B de Leeuw(sfBavo) 1892

ArnhemJ de Koe jr 1927

Doesburg M Hassink (benz) 1923

Apeldoorn G Bolhuis (bolesse) 1934

Arnhem J Roelofsen(Bolknak) 1920

Rhenen H W Overman(sf patma Saroejo((brandend Goud) 1937

Rhenen A Ouwerhand (Oprichter dierentuin) Business

Culemborg H Smit(casino)

Hattem J B rouwers 1900-1927

Apeldoorn W Olthof(sf Deli) 1916

Nijmegen A J H Goser(sf Warco 1935

Groenlo Kiens

Zutphen F Van Gardinge 1911

Dieren Berend Hey tink(sf Esperanto) 1928

Zutphen H J van Bemmel(el hamar)

Nijmegen Fred Evers (dr Schaepman)1910

Wageningen Firma van Stralen

Warnsveld / De drie gebroeders eigenaar B Heyink

Nijmegen/ Marie Antoinette eigenaar Evers

Culemborg/ van Heusden en co 1888

Nijmegen/ Delfse post eigenaar F Ensink 1920

Putten/ J van Niers 1934

Heeft u sigarenbanden, foto's van deze fabrieken of verhalen? Ik zou graag met u in contact willen komen? Mocht u nog een tip hebben van nog meer Gelderse Sigarenfabrikanten? Dan ontvang ik deze ook graag. Alle gegevens van de tabaksindustrie in Gelderland zijn van harte welkom!

