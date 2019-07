Culemborger was jaloers op vrouw, vertrouwde haar niet en stak haar neer

Een 32-jarige man uit Culemborg heeft dinsdag de moord op een vrouw bekend. Deze vrouw zou zijn vriendin zijn geweest. Hij stak haar naar eigen zeggen vorig jaar oktober neer in Culemborg.

Hij zou haar met een mes in de borst en andere delen van haar lichaam hebben gestoken. Het 47-jarige slachtoffer werd in de nacht van 21 op 22 oktober dood gevonden in haar appartement aan de Herenstraat.

'Elk uur spijt'

De verdachte bekent: 'Ik hoorde stemmen en probeerde haar te wurgen. Daarna heb ik haar gestoken.' De reden dat hij de vrouw wilde doden is dat hij jaloers was en haar niet vertrouwde. Nadat de verdachte zich met bebloede kleding in oktober 2018 aangaf zou hij gezegd hebben: 'Ik heb elk uur spijt, dit verdient ze niet.'

De rechter noemt het 'wrang' dat de man de dag nadat hij zijn vriendin om het leven zou hebben gebracht naar de dokter zou gaan omdat het niet goed met hem ging. Nabestaanden laten in een verklaring weten: 'Hij heeft ons allemaal kapot gemaakt. Wij hopen dat hij levenslang krijgt.'

De man verkeerde ten tijde van de moord in een psychose, zeggen deskundigen die hem onderzochten. Hij heeft een verleden van drugsverslaving. De rechtszaak gaat op 3 september verder, dan kan de deskundige psychiater gehoord worden.

Familie overgekomen

Agenten vonden haar nadat de verdachte hen er op had gewezen. Diezelfde nacht werd de Culemborger opgepakt. Volgens een buurman woonden het slachtoffer en de verdachte bij elkaar in huis. Ze zouden beiden uit Griekenland afkomstig zijn. Er is familie van de vrouw uit Griekenland overgekomen voor de rechtszaak.

Zie ook: