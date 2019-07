Zorgen om wapengebruik Oude IJsselstreek

Na meerdere steekpartijen met jonge slachtoffers in de regio was wijkcentrum De Lichtenberg in Silvolde zaterdagavond decor van een open gesprek tussen jongeren en onder meer burgemeester Otwin van Dijk tijdens de derde Fataal-avond. Oude IJsselstreek is bezorgd om het wapenbezit en -gebruik en wil inzicht krijgen in de leefwereld van de jeugd.

'Ik maak me zorgen om die reeks aan steekpartijen', zegt burgemeester Otwin van Dijk. 'Het kan niet en het is onacceptabel. Ik wil met jongeren in gesprek over de vraag: wat bezielt je om een wapen of een mes mee te nemen op straat?' Onder meer in Doetinchem en Ulft vonden dit jaar steekpartijen plaats. In Silvolde werd eind mei vlakbij het wijkcentrum een 16-jarige neergestoken. 'Het had ook bij de groenteboer kunnen gebeuren', vindt Benny Vonk, beheerder bij het wijkcentrum en organisator van de Fataal-avonden. 'Maar met het verleden van De Lichtenberg wordt het meteen heel negatief, terwijl het heel positief is wat hier gebeurt. We proberen die negativiteit om te buigen naar positiviteit en willen de jongeren echt helpen.'

'Alleen handhaven niet genoeg'

Zes van de dertig aanwezige jongeren gaven bij een geanonimiseerde enquête aan weleens een wapen bij zich te dragen. Voor organisator Vonk abnormaal en de gemeente reden om in actie te komen. 'Het zal een pakket zijn van maatregelen', aldus Van Dijk. 'Een combinatie van handhaving en streng toezien, dat kunnen ook controles zijn. Maar alleen repressie of handhaven is niet genoeg. Je moet zorgen dat jongeren dingen kunnen doen, bijvoorbeeld in het jongerencentrum of buiten. Zodat het een gemeente is voor jong en oud waar we allerlei leuke dingen doen, steekincidenten horen daar echt niet bij.'