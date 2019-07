Zoektocht naar wallaby in volle gang: 'Denken te weten waar hij zit'

Er wordt maandagmiddag in de omgeving van Epe gezocht naar de ontsnapte wallaby. Het beest nam zondag de benen en vertrok bij kinderboerderij De Koperen Ezel. Vermoedelijk sprong de wallaby over een hek van twee meter hoog.

Het beest wordt niet opgejaagd, zegt Ard Westerink van De Koperen Ezel. Er is wel een groep mensen bezig het beest te lokaliseren. 'We hebben goede hoop dat we hem vandaag vangen.'

Aan het einde van de ochtend kreeg Westerink een tip over de plek waar het beest zich mogelijk zou kunnen ophouden. 'Hij zou in een groot veld zitten. Het is nu geduldig afwachten, totdat we hem kunnen vangen.'

Al eerder ontsnapt

Overigens is het niet de eerste keer dat het beest de benen neemt. 'Het is al een keer eerder gebeurd. Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu is hij dus toch weer ontsnapt. We gaan dan ook kijken of we maatregelen kunnen nemen.'

