VIDEO | Ontsnapte wallaby na lange zoektocht gevangen

Het dier was de mensen die hem probeerden te vangen al sinds zondag te snel af. De wallaby verdween in de maisvelden bij De Meent in Epe. Wandelaars hielpen met zoeken, maar dat bleek lange tijd tevergeefs.

Het beest nam de benen bij kinderboerderij De Koperen Ezel. Vermoedelijk sprong de kleine kangoeroe over een hek van twee meter hoog. 'We jagen het dier niet op', zei Ard Westerink van De Koperen Ezel over de zoektocht. Uiteindelijk is het beest met een verdovingspijl gevangen.

Kijk naar beelden van de zoektocht (tekst gaat daaronder verder):



Al eerder ontsnapt

Overigens is het niet de eerste keer dat het beest de benen nam. 'Het is al een keer eerder gebeurd. Het is een hele tijd goed gegaan, maar nu is hij dus toch weer ontsnapt. We gaan dan ook kijken of we maatregelen kunnen nemen.'

Zie ook: Kinderboerderij mist wallaby: 'Waarschijnlijk over het 2 meter hoge hek gesprongen'